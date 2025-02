Lamine Yamal : Le mariage qui va dégoûter le PSG !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a tenté une folie pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale aurait dégainé une offre de 250M€ pour Lamine Yamal, finalement refusée par le FC Barcelone. Le phénomène de 17 ans n’a d’ailleurs pas écarté l’idée de rester en Catalogne, où il vit une histoire d’amour avec les Blaugrana, pendant de très nombreuses années.

Mercato - PSG : Luis Enrique a choisi sa prochaine star !

«Je dois tout au Barça»

Lamine Yamal, lui, se sent très bien en Catalogne. Il n’a d’ailleurs pas exclu l’hypothèse de rester très longtemps au FC Barcelone, où il vit une véritable histoire d’amour. « Je dois tout au Barça. A la Masia, je suis au Barça depuis que j'ai douze ans et depuis que j'ai sept ans, je joue pour le Barça. Y rester pendant de nombreuses années ? Si je suis numéro un et que je suis au Barça, alors oui. Bien sûr, je l'espère » a-t-il confié à Mundo Deportivo.

Le PSG est fixé

Le PSG saurait donc à quoi s’en tenir pour Lamine Yamal. Le convaincre de quitter le FC Barcelone risque d’être compliqué. Reste maintenant à voir si les Parisiens reviendront à la charge en vue d’un transfert l’été prochain. Dans le même temps, le PSG aurait activé d’autres pistes sur le mercato pour se renforcer en attaque. À suivre...