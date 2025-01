Luis Enrique : L’annonce historique du PSG !

Thomas Bourseau

A la mi-décembre, une réunion interne se serait déroulée au Paris Saint-Germain. Une entrevue qui aurait réunie les hautes sphères du club de la capitale et au terme de laquelle, malgré une position délicate en saison régulière de Ligue des champions, l’importance de Luis Enrique aurait été consolidée selon RMC Sport.

En l’espace d’un mois et demi, tous les doutes qui entouraient la méthode Luis Enrique et les performances de son PSG semblent avoir été balayé. En effet, après une défaite contre le Bayern Munich (0-1) et deux matchs nuls de suite à cheval entre fin novembre et début décembre contre le FC Nantes (1-1) et l’AJ Auxerre (0-0), le Paris Saint-Germain a renoué avec la victoire en Ligue des champions sur la pelouse du RB Salzbourg (3-0).

Le PSG enchaîne les grosses performances ces derniers temps

Et depuis, le PSG a enchaîné avec des succès nets contre l’OL (3-1), l’AS Monaco (4-2) en plus de victoires en Coupe de France et en Trophée des champions. En C1, le Paris Saint-Germain a répondu présent lors du choc face à Manchester City en Ligue des champions le 22 janvier dernier (4-2) et ce mercredi contre le VfB Stuttgart (4-1). Qualifié en barrages de la compétition face à l’AS Monaco ou le Stade Brestois selon le tirage au sort qui aura lieu vendredi pour les 16èmes de finale, le PSG est tout bonnement transfiguré sur le terrain et il semblerait qu’une réunion au sommet soit derrière ce nouvel élan.

Luis Enrique plus soutenu que jamais : «Nasser a rassemblé tout le monde. Il a maintenu la nouvelle stabilité autour du club»

C’est du moins le témoignage d’une source interne au PSG pour RMC Sport qui affirme que Luis Enrique serait plus que jamais soutenu par le président Nasser Al-Khelaïfi et son comité directeur. Une première pour un entraîneur au Paris Saint-Germain depuis le début de l’ère QSI en 2011 tant Enrique ne semble jamais être remis en question et dispose d’un gros pouvoir de décision sur le mercato.

« Il y a six semaines, Nasser a rassemblé tout le monde. Il a soutenu l'entraîneur, a maintenu la nouvelle stabilité autour du club. Et nous voici six semaines plus tard avec une bonne direction ».