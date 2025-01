Officiel : «Très heureux», le départ du PSG qui lui donne le sourire !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Randal Kolo Muani, le PSG a réussi à trouver la solution pour se débarrasser de Milan Skriniar temporairement. En effet, ce jeudi, le club de la capitale a annoncé la vente de Xavi Simons au RB Leipzig, de quoi donc débloquer le prêt du défenseur central slovaque au Fenerbahce. Skriniar évoluera donc jusqu’à la fin de la saison en Turquie, pour son plus grand bonheur.

On ne l’avait pas forcément vu venir, mais Xavi Simons n’est désormais plus un joueur du PSG. Alors que le Néerlandais était prêté au RB Leipzig, il y a été vendu définitivement ce jeudi moyennant 50M€ + 30M€ de bonus. « Le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club allemand du RB Leipzig dans le cadre d’un transfert définitif », a annoncé le PSG dans son communiqué. Un départ de Xavi Simons qui en a débloqué un autre à Paris : le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahce.

Le défenseur central slovaque de 29 ans rejoint le Fenerbahçe SK en Turquie dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Milan pour la suite de sa saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 30, 2025

Skriniar enfin prêté !

Ayant déjà prêté trop de joueurs à l’étranger, le PSG devait trouver une solution pour acter la cession de Milan Skriniar en Turquie, comme ça avait déjà été le cas avec Randal Kolo Muani à la Juventus. Avec la vente de Xavi Simons, le prêt du Slovaque a donc pu être officialisé. « Le défenseur central slovaque de 29 ans rejoint le Fenerbahçe SK en Turquie dans le cadre d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. (…) Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Milan pour la suite de sa saison », a communiqué le PSG.

De son côté, Fenerbahce a également officialisé la venue de Milan Skriniar : « Bienvenue dans notre famille Milan Skriniar. Notre club a trouvé un accord avec le joueur et son club le Paris Saint-Germain pour le transfert en prêt de Milan Skriniar. Milan Skriniar a signé un contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine jusqu'à la fin de la saison ».

« Je suis très heureux d’être ici »

Milan Skriniar va donc passer cette seconde partie de saison du côté de Fenerbahce, sous les ordres notamment de José Mourinho. Un nouveau défi qui ravit le Slovaque, qui a confié pour les médias du club turc : « Je suis très heureux d’être ici. Je me sens bien. J'ai hâte d'être sur le terrain avec mes coéquipiers et toute l’équipe. J'adresse mes salutations aux supporters de Fenerbahçe. J'ai regardé le match dans notre stade. Nos fans sont géniaux. Comme je l'ai dit, j'ai hâte d'être sur le terrain et de faire de mon mieux pour mon équipe ».