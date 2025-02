Luis Enrique : Kylian Mbappé l'a fait craquer !

Thomas Bourseau

Au PSG, Kylian Mbappé a laissé un énorme vide que Luis Enrique a choisi de combler par une attaque polyvalente capable de se muer en un rouleau compresseur. Une imprévisibilité tant recherchée par le coach espagnol, mais qui lui était impossible avec la présence de Kylian Mbappé comme affirmé par le journaliste Adrien Chantegrelet.

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec ses 256 réalisations. Rien que la saison dernière sous la houlette de Luis Enrique, le champion du monde a inscrit 44 buts. Néanmoins, les errements défensifs de Mbappé irritait l'entraîneur espagnol qui n'avait pas manqué de lui communiquer son mécontentement face à la presse ou en tête à tête comme on l'a vu par le biais du documentaire de Movistar+.

«L'absence de travail défensif de l'attaquant pouvait parfois crisper Luis Enrique»

Et alors que la dynamique offensive du PSG instaurée par un roulement constant de Luis Enrique est plus que positive ces derniers temps, le journaliste du Parisien Adrien Chantegrelet est revenu sur un point de friction entre Kylian Mbappé et Luis Enrique remontant à l'exercice précédent.

« Je ne pense pas que ce PSG aurait été plus fort avec Mbappé car dans le logiciel de Luis Enrique, c'est le collectif qui prime et non les individualités. Mbappé aurait-il pu se fondre dans ce moule ? La saison dernière est un élément de réponse et on a vu que l'absence de travail défensif de l'attaquant pouvait parfois crisper Luis Enrique qui attend de l'ensemble de son équipe une discipline et une rigueur tactique irréprochable ».

«Luis Enrique veut disposer d'une multitude de solutions plutôt qu'une seule solution comme cela pouvait être le cas avec Mbappé»

Pendant une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste du quotidien de la capitale a souligné la richesse d'effectif du PSG cette saison. Ce que recherchait absolument Luis Enrique avec une dose d'imprévisibilité. « Luis Enrique répète que son équipe sera toujours plus forte avec 4 joueurs capables de marquer une dizaine de buts plutôt que de se reposer sur un élément à 40 buts, les résultats lui donnent raison. Un coup, c'est Barcola, un coup Dembélé, un coup Doué, un coup Ramos. La richesse de cet effectif est formidable et c'est ce qui rend ce PSG plus imprévisible et moins lisible pour l'adversaire. Luis Enrique veut générer le doute et disposer d'une multitude de solutions plutôt qu'une seule solution comme cela pouvait être le cas la saison passée avec Mbappé ».