OM : L’énorme aveu après sa signature !

Axel Cornic

Star de l’Olympique de Marseille sous les ordres notamment d’Igor Tudor, Cengiz Ünder a laissé un bon souvenir auprès des spectateurs du stade Vélodrome. Mais il a rapidement quitté le club pour rejoindre Fenerbahçe et cet hiver, il a carrément changé de continent avec un prêt en MSL, du côté du Los Angeles FC.

Ces dernières années, le visage de l’OM a été en constante évolution avec parfois des recrues qui n’ont pas fait long feu. Certaines ont tout de même laissé une trace comme Cengiz Ünder, joueur majeur de l’équipe marseillaise de 2021 à 2023, qui avait tout particulièrement réussi à ravir les spectateurs du stade Vélodrome.

Après la France et la Turquie, Ünder file aux Etats-Unis

Après un passage en Turquie sous les couleurs du Fenerbahçe, l’ailier de 27 ans a ouvert un tout nouveau chapitre de sa carrière en rejoignant la Californie et la MLS. « J'ai hâte de jouer devant les fans de Los Angeles et de représenter la culture inclusive du club » a expliqué la nouvelle recrue du Los Angeles FC, sur la chaîne officielle du club. « Je sais que Los Angeles abrite de nombreuses ethnies et que LAFC a une base de fans multiculturels, dont de nombreux Arméniens ».

« Je sais que nos fans comprennent le pouvoir unificateur du sport »

« Je suis un professionnel qui aime le football et qui croit en son pouvoir unificateur » a poursuivi Cengiz Ünder, qui aura marqué 18 buts en 93 apparitions toutes compétitions confondues avec l’OM. « J'ai joué en Angleterre, en Italie et en France et j'ai partagé mes joies et mes peines avec mes coéquipiers, mes fans et d'autres membres de la communauté de nombreuses ethnies différentes, ce que je continuerai de faire à Los Angeles. Je sais que nos fans comprennent le pouvoir unificateur du sport et j'espère que nous pourrons nous embrasser ».