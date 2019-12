Rugby

Rugby : Parisse affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 16 décembre 2019 à 22h35 par A.C.

Sergio Parisse, véritable légende vivante de la Squadra Azzurra, ne semble pas encore vouloir raccrocher les campons.

A 36 ans, certains profitent déjà de leur retraite depuis longtemps. Pas Sergio Parisse. Le troisième-ligne italien continue à arpenter les terrains de rugby et alors que le Stade Français l'a poussé vers la retraite, il a surpris tout le monde en signant pour le RCT. Pourtant, la dernière Coupe du monde semble être restée en travers de la gorge de l'Italien. Ce qui devait être un joli match d'adieux face à la Nouvelle-Zélande au Japon, a en effet été annulé pour cause de typhon.

« J'aimerais finir devant les supporters italiens pour mon dernier match avec l'Italie »