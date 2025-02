XV de France : Une vengeance se prépare

Axel Cornic

L’Italie attend de pied ferme le XV de France à Rome, après sa défaite face à l’Angleterre lors de la 2e journée du 6 Nations 2025 (26-25). Absent lors du match nul de l’année dernière (13-13), Lorenzo Cannone a bien l’intention de se rattraper et de confirmer le réveil de la Squadra Azzurra, qui s’est imposée contre le Pays de Galles (22-15).

C’est le choc fratricide qui approche ce dimanche 23 février. Défaits en Angleterre, les Français vont se déplacer à Rome pour la 3e journée du Tournoi des 6 Nations avec un choc très attendu. Car si l'histoire balance clairement du côté du XV de France, en Italie on semble avoir redécouvert son rugby depuis l’arrivée de Gonzalo Quesada à la tête de la Squadra Azzurra.

« J'ai souffert »

Sur le site officiel de la Fédération italienne de rugby, Lorenzo Cannone s’est projeté sur cette rencontre très attendue, qu’il n’a pas pu disputer l’année dernière. « J'ai souffert non seulement de ne pas avoir joué mais surtout parce que les garçons méritaient de gagner, ce qui finit par faire mal » a confié le troisième-ligne italien. « Je me souviens que j'ai vu le match dans le train, je revenais à Trévise et j'étais devant l'ordinateur. Disons que j'ai mal pris la fin du match, j'ai poussé un cri que tout le wagon a pu entendre ».

« L'année dernière, j'étais blessé, mais... »

Antoine Dupont et ses coéquipiers feraient bien de se méfier, puisque les joueurs de la Squadra Azzurra semblent remontés à bloc ! « Nous en avons déjà parlé entre nous, nous savons qu'ils viendront à Rome pour nous défier, et nous travaillons justement pour tenir le coup d'un point de vue physique » a assuré le plus jeune des frères Cannone. « L'année dernière, j'étais blessé, mais je me souviens que les Français avaient très bien débuté à Lille, puis en seconde période, nous étions plus “en forme” et avons réussi à les mettre au sol. On s'attend à la meilleure France cette année, comme toujours ».