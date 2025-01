Transferts - OM : Ce buteur qui affole l’Angleterre !

La rédaction

Après le départ d'Elye Wahi pour Francfort, les dirigeants olympiens ont activé plusieurs pistes pour se renforcer, notamment Amine Gouiri et Mathys Tel. Mais l'OM regarderait aussi du côté de l'Angleterre, et plus particulièrement à Brighton. L'attaquant irlandais Evan Ferguson serait sur les tablettes de l'OM, qui aurait de la concurrence sur le dossier.

L'OM cherche toujours à pallier le départ d'Elye Wahi, parti en direction de Francfort pour environ 25 M€. Les dirigeants olympiens ont alors activé la piste Evan Ferguson, en difficulté du côté de Brighton. Le buteur irlandais, évalué à 40 M€, intéresse fortement le board olympien, qui souhaiterait le faire venir cet hiver sous la forme d'un prêt.

Beaucoup de concurrence pour Ferguson

Mais Mehdi Benatia et Pablo Longoria devront faire face à une très forte concurrence sur ce dossier, notamment venant d'Angleterre. D'après le journaliste anglais Ben Jacobs, Everton, Bournemouth ainsi qu'Arsenal seraient venus aux renseignements pour le buteur de Brighton. Cependant, le club le plus avancé serait West Ham. Graham Potter, coach des Hammers, avait lancé Ferguson pour ses premiers pas en professionnel, ce qui pourrait peser dans la balance.

Les autres pistes de l'OM

Les dirigeants de l'OM devront donc se montrer convaincants auprès de Brighton et d'Evan Ferguson pour espérer l'attirer sur la Canebière. Mais le board olympien a plusieurs cordes à son arc et suit d'autres pistes pour renforcer son attaque, notamment Mathys Tel (Bayern) ainsi que le Rennais Amine Gouiri, pour qui l'OM a déjà formulé une offre de 16 M€, refusée par les dirigeants du Stade Rennais.