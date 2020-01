Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : Le patron du RCT persiste et signe pour Webb !

Publié le 5 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

En conflit avec son demi de mêlée Rhys Webb, Bernard Lemaître a réitéré ses propos annonçant que le Gallois pourrait ne plus rejouer avec Toulon.

Bernard Lemaître est décidément remonté contre son demi de mêlée Rhys Webb. Après avoir annoncé ce dimanche après-midi sur les ondes de Sud Radio que Webb ne jouerait plus avec Toulon, le propriétaire du RCT a réitéré ses propos en marge du match contre Castres (victoire de Toulon 43-3). Bernard Lemaître lui reproche sa probable participation au Tournoi des 6 nations avec le Pays de Galles, alors que il devait assurer l'intérim durant ce laps de temps. Bernard Lemaître avait accédé à sa demande de réduire d'une année son contrat pour des raisons familiales et devait espérer que Rhys Webb soit disponible en février.

« C'est possible qu'il ne joue plus d'ici la fin de la saison »