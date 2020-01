Rugby

Rugby - Top 14 : Le message fort de Yannick Nyanga à Teddy Thomas

Publié le 5 janvier 2020 à 18h35 par A.D.

A l’instar de Virimi Vakatawa, Teddy Thomas a été l’un des hommes forts du Racing face à Clermont. Yannick Nyanga, ancien racingman, a tenu à lui faire passer un message.

Yannick Nyanga en attend beaucoup de Teddy Thomas. Lors de la confrontation face à Clermont, le Racing a pu compter sur un Teddy Thomas des grands soirs. Avec l’aide de Virimi Vakatama, notamment, l’ailier de 26 ans a largement contribué à la victoire des Ciel et blanc (27-19). Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Equipe , Yannick Nyanga a confié qu’il voulait voir Teddy Thomas se surpasser encore et encore, et ce jusqu’à la toute fin de la saison.

«Répondre présent sur les grands matchs, ceux de fin de saison»