Rugby

Rugby - XV de France : De moins en moins de doutes pour le successeur de Guirado ?

Publié le 4 janvier 2020 à 13h35 par A.C.

Tout porte à croire que Fabien Galthié a déjà choisi le capitaine du XV de France, pour le prochain Tournoi des Six Nations.

Depuis la fin de la Coupe du monde au Japon et l'annonce de la retraite internationale de Guilhem Guirado, tout le monde cherche à savoir qui sera le prochain capitaine du XV de France. Récemment interrogé à ce sujet, Fabien Galthié a expliqué que celui qui sera nommé capitaine en février, ne le sera pas forcément pour le reste des quatre années qui nous séparent de la Coupe du monde 2023. « On aimerait lui éviter la surcharge du rôle. C'est un rôle lourd, qui impacte le joueur » a déclaré le sélectionneur du XV de France. « Il sera nommé pour une période de huit semaines, uniquement pour le prochain Tournoi des 6 Nations. On ne s’aventurera pas à nommer un capitaine pour quatre ans ».

Charles Ollivon, le grand favori