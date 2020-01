Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de Guirado sur le prochain capitaine des Bleus !

Publié le 7 janvier 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Questionné sur celui qui lui succédera en tant que capitaine, Guilhem Guirado entretient le mystère.

La Coupe du monde au Japon était donc la dernière compétition de Guilhem Guirado avec le XV de France. L'ex-capitaine tricolore a donc pris sa retraite internationale, lui qui reste toujours en activité en club (Montpellier). Le talonneur de 33 ans attend désormais de savoir qui héritera de son brassard de capitaine, alors que Charles Ollivon ferait office de favori. Mais dans les colonnes de Midi-Olympique , Guirado estime que Fabien Galthié et son staff seront à même de répondre à cette question.

« Je n’ai pas envie de dire que tel ou tel joueur serait le plus à même d’assumer cette fonction »