Rugby

Rugby - XV de France : Camille Chat répond sèchement à ses détracteurs !

Publié le 11 janvier 2020 à 14h35 par A.C.

Camille Chat, talonneur du Racing 92 et du XV de France, s'est exprimé au sujet des critiques dont il fait régulierement l'objet.

Il y a des joueurs appelés à écrire l'histoire du rugby français dans les années à venir et Camille Chat en fait partie. Appelé par Fabien Galthié dans les 42 pour préparer le Tournoi des Six Nations 2020, le talonneur devrait être l'un des piliers du XV de France, pour aller jusqu'à la Coupe du monde 2023. Pourtant, tout n'est pas parfait pour le talonneur du Racing 92. Si son activité et son volume de jeu impressionnent, sa technique individuelle, notamment sur les lancés en touche, laisse à désirer.

« Les critiques ? Je m’en fous complètement »