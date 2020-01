Rugby

Rugby - XV de France : Galthié a de grandes ambitions pour ses débuts !

Publié le 22 janvier 2020 à 18h35 par B.C.

Successeur de Jacques Brunel à la tête du XV de France, Fabien Galthié avoue qu’il souhaite redorer l’image de la sélection tricolore.

Après avoir épaulé Jacques Brunel lors du dernier Mondial, Fabien Galthié est désormais à la tête du XV de France et s’apprête à diriger son premier Tournoi des Six Nations. Le nouveau sélectionneur va d’ailleurs démarrer fort avec la réception de l’Angleterre, vice-champion du monde. Interrogé à cette occasion dans des propos relayés par L’Équipe , Fabien Galthié s’est prononcé sur ses débuts et avoue qu’il veut fédérer autour de son projet.

« Notre équipe de France sera forte si nous partageons la même vision »