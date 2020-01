Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack envoie un message fort à Galthié !

Publié le 20 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

À quelques semaines du début du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack a lancé un petit appel du pied au sélectionneur Fabien Galthié.

Révélation de la dernière Coupe du Monde de Rugby au Japon, Romain Ntamack fait logiquement partie de la liste de 42 joueurs qui joueront le Tournoi des VI Nations. Le problème, c’est de savoir à quel poste il va jouer ! Installé à l’ouverture au Japon, il est régulièrement aligné au centre avec le Stade Toulousain. Certains se demandent donc si c’est vraiment une bonne idée de lui confier le numéro 10, alors qu’un certain Mathieu Jalibert excelle à ce poste et que Ntamack pourrait aisément l’épauler, en tant que premier centre.

« Avec l’équipe de France j’ai beaucoup aimé jouer en dix »