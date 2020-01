Rugby

Rugby - XV de France : Médard réagit à son absence pour le Tournoi !

Publié le 15 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Maxime Médard s'est exprimé au sujet de son absence de la liste élargie de 42 joueurs convoqués en équipe de France, pour préparer le Tournoi des Six Nations.

Fabien Galthié a fait quasiment table rase. Le nouveau sélectionneur du XV de France a décidé d'appeler beaucoup de jeunes nouveau en vue du Tournoi des Six Nations 2020 et forcément, certains vétérans en ont payé les frais. C'est notamment le cas de Maxime Médard, qui a portant été l'un des acteurs forts du titre de champion de France du Stade Toulousain et a été l'un des joueurs les plus performant du XV de France lors de la dernière Coupe du monde.

« Inconsciemment, je m’en doutais un peu, mais on espère toujours »