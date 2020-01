Rugby

Rugby : Chavancy met en garde ses coéquipiers du Racing 92

Publié le 12 janvier 2020 à 23h35 par A.C.

Henry Chavancy, capitaine du Racing 92, s'est exprimé à la suite de la victoire face au Munster en Champions Cup (39-22).

Après l'ASM Clermont Auvergne ou le Stade Toulousain, une autre équipe française s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Champions Cup. Le Racing 92 a en effet réussi à se défaire du Munster après une rencontre à deux vitesse, avec une première mi-temps laborieuse puis une seconde beaucoup plus fluide pour les Franciliens. La semaine prochaine, ils pourraient toutefois faire encore mieux en cas de résultat positif face aux Saracens, avec un quart de finale à domicile à la clé.

« Les Saracens ? On sait que ce sera compliqué chez les champions d'Europe en titre »