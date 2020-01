Rugby

Rugby - Top 14 : Nakarawa attaque le Racing 92 !

Publié le 11 janvier 2020 à 12h35 par A.C.

Leone Nakarawa, récemment licencié par le Racing 92, a décidé de saisir la justice à l'encontre de son ancien employeur.

C'est une situation assez récurrentes, avec les joueurs îliens. Après des périodes de vacances ou des grosses compétitions, il n'est pas rare de voir un club se plaindre de l'absence d'un joueur, resté dans son pays natal et ne donnant plus de nouvelles. Le dernier cas en date est celui de Leone Nakarawa, qui n'a pas donné de signe de vie après la Coupe du monde au Japon, rentrant avec plus de deux semaines de retard des Fidji. Cela a poussé le Racing 92 a prendre une décision forte, puisque le deuxième-ligne a été licencié.

Nakarawa saisi les Prud'hommes