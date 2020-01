Rugby

Rugby - Top 14 : L’aveu de Patrice Collazo sur Rhys Webb !

Publié le 9 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Présent devant la presse ce jeudi, Patrice Collazo, entraîneur du RCT, revient sur la mise à l'écart de Rhys Webb.

Désireux de retrouver le Pays de Galles à quelques jours du Tournoi des VI Nations, Rhys Webb ne portera plus les couleurs du RCT cette saison. C’est ce que déclarait récemment Bernard Lemaître, nouveau propriétaire du club : « C'est possible qu'il ne joue plus d'ici la fin de la saison. C'est plutôt un problème d'attitude, un problème de valeurs à la fois vis-à-vis de son coach, de son président et des ses coéquipiers ». Une situation houleuse commentée par Patrice Collazo, coach de la formation varoise, en conférence de presse.

« Il faut être bon rugbystiquement et psychologiquement. J’ai dû concevoir qu’il n’avait aucun des deux »