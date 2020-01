Rugby

Rugby - Top 14 : Elissalde dévoile les coulisses de son arrivée à Montpellier !

Publié le 9 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Questionné sur sa décision de rejoindre le staff de Montpellier, Jean-Baptiste Elissalde explique ne pas avoir hésité longtemps.

Libre depuis son départ du XV de France, Jean-Baptiste Elissalde n’aura pas mis longtemps pour retrouver un poste. L’ex-international tricolore a officialisé son arrivée à Montpellier, lui qui devra seconder Xavier Garbajosa dans sa tâche. Une nouvelle aventure pour le jeune entraîneur de 42 ans après deux années passées avec les Bleus . Interviewé par Midi-Olympique , Elissalde se confie sur sa récente intronisation dans l'Hérault.

« Finalement, avec l'appel du terrain, je lui ai dit oui sans grande hésitation »