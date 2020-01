Rugby

Rugby - Top 14 : Fickou s’enflamme après la victoire contre Toulouse

Publié le 6 janvier 2020 à 16h35 par A.D. mis à jour le 6 janvier 2020 à 16h51

Ce dimanche, le Stade Français s’est imposé face à Toulouse. Une victoire qui enchante Gaël Fickou.

Le Stade Français a retrouvé son caractère. C’est en tous les cas ce qu’a estimé Gaël Fickou. Ce dimanche, le club parisien a frappé un grand coup. Opposé à Toulouse au stade Jean Bouin, le Stade Français l’a emporté (30-18). Un succès qui permet aux hommes de Laurent Sempéré et de Julien Arias de quitter la dernière place du Top 14. Dans des propos rapportés dans les colonnes de L’Équipe, Gaël Fickou a dévoilé les clés de la victoire face à Toulouse.

«On a montré plus de cœur»