Rugby - Top 14 : Toulon en rajoute une couche pour Webb !

Publié le 6 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que Rhys Webb pourrait bien ne plus rejouer avec le RC Toulon jusqu'à la fin de la saison, le directeur sportif du club, Laurent Emmanuelli est revenu sur cette situation compliquée.

Rhys Webb n'a pas dû apprécier la nouvelle. Selon les mots du propriétaire de Toulon en personne sur Sud Radio , Bernard Lemaître, le demi de mêlée ne devrait plus rejouer avec le club jusqu'à la fin de la saison. La raison ? Le fait que Rhys Webb puisse participer au Tournois des 6 Nations, le rendant indisponible pendant près d'un mois et demi. Toulon qui comptait sur lui pour cette période, avait même fait une fleur au joueur en le libérant à sa demande de sa dernière année de contrat. Le directeur sportif de Toulon, Laurent Emmanuelli est revenu sur cette situation.

« Il n’a jamais été question qu’il reporte le maillot gallois cette saison »