Rugby

Rugby : Foot, PSG… Boudjellal dévoile un grand projet pour Toulon !

Publié le 10 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Personnage emblématique du RCT, Mourad Boudjellal croit dur comme fer en son projet pour le Sporting Club de Toulon.

Les plus jeunes ne s’en souviennent pas, mais Toulon n’a pas été qu’une ville de rugby. En effet, le football avait sa place sur la Rade. Ancien pensionnaire de première division dans les années 90, le club dispose du statut amateur depuis plusieurs années. Les Varois tentent de se sauver en National 1, mais Mourad Boudjellal a de grandes ambitions. Le président du RCT affiche son souhait de faire revenir le Sporting dans l'élite.

« Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule »