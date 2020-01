Rugby

Rugby - XV de France : Vakatawa annonce la couleur pour le Mondial 2023 !

Publié le 10 janvier 2020 à 17h35 par A.D.

De retour en Bleu lors du dernier Mondial, Virimi Vakatawa veut absolument être de la partie en 2023. Le pensionnaire du Racing a expliqué à quel point il voulait disputer la Coupe du Monde en France.

Virimi Vakatawa est déjà prêt à en découdre en 2023. De retour en force en Bleu depuis la dernière Coupe du Monde, le centre du Racing est un prétendant sérieux pour disputer le Mondial en France dans un peu plus de trois ans. Lors d’un entretien accordé à RMC Sport , Virimi Vakatawa (27 ans) a annoncé la couleur pour ce grand rendez-vous.

«J’aimerais bien la jouer, surtout que ce sera en France»