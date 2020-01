Rugby

Rugby - XV de France : Vakatawa affiche son attachement au maillot bleu !

Publié le 10 janvier 2020 à 11h35 par A.D.

De retour en force avec les Bleus depuis la dernière Coupe du Monde, Virimi Vakatawa a fait part de son immense plaisir de défendre les couleurs de l’équipe de France.

Virimi Vakatawa ne regrette pas du tout son choix. D’origine fidjienne, le pensionnaire du Racing a choisi d’évoluer en équipe de France. Lors d’un entretien accordé à RMC Sport , Virimi Vakatawa (Nouvelle-Zélande) a expliqué pourquoi il avait opté pour la sélection française.

«Quand j’ai signé mon premier contrat, l’équipe de France était un objectif»