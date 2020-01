Rugby

Rugby - XV de France : O’Gara interpelle Galthié pour Plisson !

Publié le 25 janvier 2020 à 17h35 par A.C.

Ronan O’Gara, entraineur du stade Rochelais, est persuadé que Jules Plisson pourra retrouver le XV de France.

Comme beaucoup d’autres avant et après lui, Jules Plisson a été pendant une certaine période le grand talent du XV de France, capable de s’installer en 10. En seize sélections, le demi-d’ouverture ne s’est toutefois jamais vraiment imposé en équipe de France et il n’a plus porté le maillot des Bleus depuis la tournée en Argentine de l’été 2016.

« Je suis persuadé que Plisson peut retrouver l'équipe de France »