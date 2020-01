Rugby

Rugby - XV de France : Guirado répond à Eddie Jones !

Publié le 29 janvier 2020 à 21h35 par A.C.

Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, a répondu aux récents propos d’Eddie Jones.

La pression monte à quelques jours du choc entre l’Angleterre et la France, pour la première journée du Tournoi des Six Nations. C’est Eddie Jones qui a allumé la mèche, expliquant vouloir « mettre ces jeunes joueurs (les Français, ndlr) à l'épreuve, car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche ». Des propos qui ont fait beaucoup réagir en France…

« La dernière fois qu’Eddie Jones a fait ça, ils ont pris une rouste face aux Sud-Africains »