Rugby

Rugby - XV de France : L’aveu de Raphaël Ibanez pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 26 janvier 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le Tournoi des VI Nations, Raphaël Ibanez, manager général du XV de France, explique que les Bleus doivent redevenir une nation forte du rugby.

Le Tournoi des VI Nations débutera par un choc pour l’équipe de France. Les coéquipiers de Charles Ollivon ont droit à un sacré morceau dimanche prochain (16h), avec la réception de l’Angleterre, vice-championne du monde. Un Crunch savoureux pour les troupes de Fabien Galthié, avant la rencontre face à l'Italie (9 février). Dans des propos accordés au Journal du Dimanche , Raphaël Ibanez, manager général des Bleus , interpelle directement le groupe.

« Il faut gagner, asseoir notre légitimité au plus haut niveau »