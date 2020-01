Rugby

Rugby - XV de France : Raphaël Ibanez annonce la couleur pour l’Angleterre !

Publié le 26 janvier 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Manager général de l’équipe de France, Raphaël Ibanez ne s’interdit rien pour le choc face à l’Angleterre, première rencontre du Tournoi des VI Nations.

Les spectateurs présents au Stade de France dimanche prochain (16h) auront droit à un gros choc. Pour leur entrée en lice lors de ce Tournoi des VI Nations, les Bleus devront sortir l’artillerie lourde pour venir à bout de l’Angleterre, dernier finaliste de la Coupe du monde. Les attentes sont nombreuses autour des hommes de Fabien Galthié, et dans une interview au Journal du Dimanche , Raphaël Ibanez, manager général du XV de France, se prononce sur ce Crunch .

« Il n’est pas interdit d’avoir de l’ambition, même face au vice-champion du monde »