Rugby

Rugby - XV de France : Ce protégé de Galthié affiche ses ambitions pour le Tournoi des VI Nations

Publié le 26 janvier 2020 à 10h35 par La rédaction

Épargné par le grand ménage fait par Fabien Galthié à la tête du XV de France, Bernard Le Roux a donné son ambition pour le Tournoi des VI nations à venir.

À seulement 30 ans, Bernard Le Roux est le joueur le plus âgé du XV de France. C’est la conséquence de la politique de rajeunissement opérée par Fabien Galthié depuis son arrivée à la tête des Bleus. Si Bernard Le Roux a affiché son souhait de prolonger l’aventure avec le XV de France jusqu’à la prochaine Coupe du Monde, le joueur du Racing 92 a également dévoilé une ambition forte pour le Tournoi des VI Nations, qui commencera le 2 février pour la France avec le choc contre l’Angleterre.

« J’espère que ce sera le moment pour gagner un Tournoi »