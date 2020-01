Rugby

Rugby - XV de France : Gaël Fickou se prononce sur son statut...

Publié le 24 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Avec 51 sélections, Gaël Fickou est le joueur le plus capé des Bleus. Un chiffre qui n’a aucune importance pour le centre du XV de France.

Gaël Fickou honorera très certainement sa 52e sélection avec le XV de France le 2 février prochain, à l'occasion du choc au sommet face à l’Angleterre au Stade de France pour l’ouverture du Tournoi des VI Nations. À cette occasion, le centre du Stade Français ne fera que conforter son statut de joueur le plus capé parmi ceux choisis par Fabien Galthié.

« C’est juste un chiffre, rien de plus »