Rugby

Rugby - XV de France : Dupont valide la méthode Galthié !

Publié le 25 janvier 2020 à 10h35 par A.C.

Antoine Dupont, demi-de-mêlée du XV de France et du Stade Toulousain, s’est exprimé au sujet de la patte Fabien Galthié.

Alors que le Tournoi des Six Nations ouvrira ses portes au début du mois de février, les 28 joueurs retenus par Fabien Galthié se préparent à Nice. La plupart des observateurs espèrent voir se confirmer la bonne lancée entraperçue lors de la dernière Coupe du monde, avec un jeu offensif très séduisant.

« On y a pris goût cet été et là, on retrouve ce mode de fonctionnement »