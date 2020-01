Rugby

Rugby - XV de France : Le message fort d'Antoine Dupont pour Galthié !

Publié le 24 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Pressenti afin d’occuper le poste de demi de mêlée face à l’Angleterre, Antoine Dupont se met à la disposition de Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe de France.

Après avoir fait appel à 42 joueurs, Fabien Galthié vient de rétrécir sa liste à 28 noms. Parmi eux, Antoine Dupont. Le N°9 de Toulouse fera partie de l'aventure lors de ce Tournoi des VI Nations, qui s'ouvrira dimanche 2 février pour les Bleus avec un choc contre l'Angleterre. Et dans des déclarations rapportées par Rugbyrama , Dupont évoque une possible titularisation face au XV de la Rose.

« Si le staff me fait confiance, je suis prêt à jouer »