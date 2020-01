Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur pour le Tournoi des VI Nations

Publié le 23 janvier 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié, sélectionneur national, désire redorer le blason du XV de France.

Angleterre, Italie, Pays de Galles, Écosse, Italie… Voici donc le programme de l’équipe de France pour ce Tournoi des VI Nations 2020. Les Bleus auront fort à faire pour leur entrée en lice, le dimanche 2 février, avec la réception du XV de la Rose, récent finaliste de la Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié devront monter un tout autre visage que ces dernières années, et dans des propos relayés par Eurosport , le sélectionneur national fait passer un message fort à ses joueurs.

« Ramener l’équipe de France parmi les meilleurs Nations du monde »