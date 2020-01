Rugby

Rugby - XV de France : Ntamack lance un appel à Galthié !

Publié le 28 janvier 2020 à 22h35 par A.C.

Romain Ntamack semble avoir les idées claires concernant sa place au sein du XV de France.

Il est l’un des visages du nouveau XV de France de Fabien Galthié. A seulement 20 ans, Romain Ntamack a remporté un Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain et a été élu révélation de la dernière Coupe du monde au Japon. S’il devrait être l’un des titulaires indiscutables au cours de ce Tournoi des Six Nations, un grand nombre d’observateurs débattent sur son poste. Avec un Mathieu Jalibert exceptionnel en 10 depuis le début de la saison, certains estiment en effet que Ntamack pourrait être aligné en tant que premier centre, un poste qu’il occupe d’ailleurs régulièrement à Toulouse.

« J’ai envie de m’installer à l’ouverture »