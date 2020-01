Rugby

Rugby - XV de France : Ce joueur de Gatlhié qui annonce la couleur pour l’Angleterre !

Publié le 28 janvier 2020 à 16h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le choc face à l’Angleterre, Jefferson Poirot, pilier du XV de France, assure que les Bleus arriveront sur le terrain sans pression.

Le Tournoi des VI Nations débute donc ce week-end. L’équipe de France aura droit à un gros morceau dimanche, pour son entrée en lice. Les hommes de Fabien Galhié reçoivent en effet l’Angleterre à Saint-Denis (16h), dernier finaliste de la Coupe du monde au Japon. Un Crunch attendu par tous les supporters tricolores, et via des déclarations rapportées par Rugbyrama ce mardi, Jefferson Poirot se confie sur cette confrontation contre le XV de la Rose.

« On va arriver avec de l'enthousiasme »