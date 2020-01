Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié répond à Eddie Jones !

Publié le 30 janvier 2020 à 16h35 par A.C.

Fabien Galthié a été interrogé sur les récents propos polémiques d’Eddie Jones, qui a promis une opposition des plus rudes au jeune XV de France.

Ce dimanche, le XV de France va débuter son année 2020 en grande pompe, avec la réception de l’Angleterre au Stade de France. Une rencontre qui fait déjà polémique à cause des propos d’Eddie Jones, qui est persuadé que les jeunes Français vont avoir du mal face à l’expérience et la rudesse du XV de la Rose. « On va mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve, car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche » a lancé le sélectionneur anglais.

« Eddie Jones ? Ça fait maintenant 30 ans que je vis avec ces petites phrases d’avant match »