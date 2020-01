Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié justifie ses premiers choix forts !

Publié le 30 janvier 2020 à 14h35 par A.C.

En conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié s’est exprimé concernant l’équipe qu’il a décidé d’aligner pour affronter l’Angleterre ce dimanche.

On a le premier visage du XV de France version Fabien Galthié. Ce jeudi, le sélectionneur a livré la composition d’équipe qui fera face à l’Angleterre au Stade de France, pour la première journée du Tournoi des Six Nations. Les surprises sont nombreuses, comme la titularisation de Cyril Baille à la place de Jefferson Poirot, la première sélection de Mohamed Haouas et d’Anthony Bouthier, ou encore le grand retour de Teddy Thomas.

« On a donc travaillé sur un squelette qui reflétait l’équipe que l’on avait en tête »

Face à la presse, Fabien Galthié s’est justifié de ces premiers choix forts opérés en tant que sélectionneur du XV de France. « Il fallait aller vite pour trouver les automatismes et répéter les circuits offensifs et défensifs » a-t-il expliqué, en conférence de presse. « On a donc travaillé sur un squelette qui reflétait l’équipe que l’on avait en tête et nous avons ensuite fait des ajustements, par rapport aux entrainements, où l’on a testé des options ».