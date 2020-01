Rugby

Rugby - XV de France : Serin interpelle Galthié avant l’Angleterre !

Publié le 28 janvier 2020 à 20h35 par A.C.

Baptiste Serin semble déterminé à se faire une place de titulaire au sein du XV de France et ce, dès le début du Tournoi des Six Nations face à l’Angleterre.

Dans seulement quelques jours, on assistera enfin aux débits du XV de France version Fabien Galthié. Le Tournoi des Six Nations va en effet ouvrir ses portes et les Bleus vont directement rentrer dans le dur, avec un choc face à l’Angleterre (dimanche, 16h). Une première équipe semble se dessiner après deux semaines, avec notamment une charnière 100% Toulousaine, formée par Romain Ntamack et Antoine Dupont.

« Mon souhait est d’avoir le numéro 9 dans le dos »