Rugby - XV de France : Fabien Galthié est bluffé par la nouvelle génération !

Publié le 31 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 31 janvier 2020 à 22h39

Alors que le Tournoi des 6 Nations débutera ce dimanche pour le XV de France, Fabien Galthié est revenu sur l’apport de la nouvelle génération.

La jeunesse prend le pouvoir du XV de France version Fabien Galthié. À tel point que le vétéran de l’équipe se nomme Bernard Le Roux, et n’est âgé que de 30 ans. Si la nouvelle génération semble surreprésentée dans cette sélection, cela s’explique aussi par le fait que de nombreux jeunes arrivent à performer au plus jeune âge. C’est par exemple le cas des ouvreurs puisque les trois retenus par Fabien Galthié ont 21 ans ou moins, et jouent titulaires dans des clubs du haut de classement du Top 14.

« Il y en a qui nous ont bluffés »