Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack dévoile son plus grand rêve !

Publié le 18 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il explose depuis quelques mois avec le XV de France, Romain Ntamack a récemment dévoilé son plus grand rêve.

La famille Ntamack est décidément un gros fournisseur de talent pour le Stade Toulousain. Après Émile dans les années 90 et 2000 et Romain aujourd’hui, cela pourrait être au tour du petit dernier, Théo, d’intégrer l’effectif professionnel du Stade Toulousain. À 17 ans, il évolue actuellement avec l’équipe junior du Stade Toulousain. Alors qu’il explose aux yeux du grand public avec le XV de France, Romain Ntamack a dévoilé son plus grand rêve pour l’avenir : jouer au Stade Toulousain avec son frère Théo tout en étant dirigé par son père Émile, désormais entraîneur et actuellement sans emploi.

« Ça serait franchement un rêve énorme »