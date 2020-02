Rugby

Rugby - Top 14 : Romain Ntamack dévoile ses projets pour son futur !

Publié le 18 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Formé au Stade Toulousain comme son père, Romain Ntamack a récemment dévoilé son projet de carrière. Et il ne souhaite pas quitter le Stade Toulousain de sitôt.

Révélation de la Coupe du Monde 2019, Romain Ntamack semble promis à un bel avenir, autant avec le Stade Toulousain que sous les couleurs du XV de France. Champion de France en 2019, l’ouvreur gagne ses galons sous les ordres de Fabien Galthié. Il a notamment été monstrueux avec un essai inscrit en traversant la défense italienne lors du dernier match du XV de France (35-22). Et concernant son futur, Romain Ntamack aurait les idées très claires.

« Je ne me vois pas ailleurs qu’au Stade. Mon club c’est Toulouse »

« Je n’ai pas réfléchi. Après forcément le Stade, moi aussi (en référence à son père) je n’ai connu que ce club pour l’instant depuis que je suis rentré à l’école de rugby à 5 ans. Donc cela fait 15-16 ans que suis dans ce club, si je peux continuer jusqu’à la fin de ma carrière dans ce club, je le ferai avec plaisir. Je ne me vois pas ailleurs en France. Si jamais je devait couper avec le club cela serait pour tenter une expérience à l’étranger je pense. Pourquoi pas après revenir au Stade. Si jamais je devait partir, ça serait à l’étranger. Mais sinon non, je ne me vois pas ailleurs qu’au Stade. Mon club c’est Toulouse et mon sang est rouge et noir », a expliqué Romain Ntamack lors d'un podcast diffusé sur le site de france.tv.