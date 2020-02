Rugby - XV de France

Rugby - XV de France : Fabien Galthié s’enflamme après la victoire face au Pays de Galles !

Publié le 23 février 2020 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur au forceps au Pays de Galles ce samedi (23-27), le XV de France a réalisé une grande prestation malgré l’indiscipline de ses joueurs. Après la rencontre Fabien Galthié s’est enflammé sur le niveau affiché par ses joueurs.

Et de trois pour le XV de France. Après avoir vaincu l’Italie et l’Angleterre, les Bleus ont cette fois triomphé du Pays de Galles à l’extérieur (23-27). Un véritable exploit sur les terres du tenant du titre qui avait gagné le Grand Chelem l’an dernier. De bon augure pour la suite du Tournoi, alors que la France se déplacera en Écosse le 8 mars prochain. Après la rencontre, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, s’est enflammé pour la prestation de ses joueurs.

« Les joueurs ont fait un match… Wouah »