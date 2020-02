Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié lance un avertissement aux Gallois !

Publié le 20 février 2020 à 17h35 par T.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié a tenu à envoyer un message très clair au Pays de Galles avant le rendez-vous de ce samedi.

Au Millenium Stadium, le XV de France va tenter de faire la passe de trois. Après 2 victoires consécutives dans ce Tournoi des VI Nations, avec une prime une première place, les hommes de Fabien Galthié chercheront à confirmer face au Pays de Galles, bourreau des Bleus lors du dernier Mondial en quart de finale. Entre la France et les Gallois, le duel s’annonce acharné, mais le sélectionneur des Bleus n’entend clairement pas faire de la figuration à Cardiff.

« On va à Cardiff pour montrer qui nous sommes »