Rugby - XV de France : Ugo Mola justifie un choix fort de Galthié avec Thomas Ramos !

Publié le 15 février 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 15 février 2020 à 14h40

Retenu dans une liste élargie de 28 joueurs susceptibles de disputer le match contre le Pays de Galles le 22 février prochain, Thomas Ramos ne sera pas disponible ce week-end avec Toulouse. Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, s’est confié sur cette situation.

C’est une situation que bien des clubs de Top 14 connaissent. Avec la simultanéité du Tournoi des VI Nations et du championnat, certains clubs se retrouvent bien démunis avec leurs nombreux joueurs sélectionnés avec le XV de France. Et c’est le cas du Stade Toulousain qui possède 6 joueurs sélectionnés dans la liste des 28 joueurs susceptible de jouer contre le Pays de Galles le 22 février prochain. Une situation difficile à gérer pour les clubs, d’autant que six des joueurs en question finissent par regarder la rencontre depuis les tribunes. Et cela pourrait être le cas de Thomas Ramos, qui n’a toujours pas joué la moindre minute dans ce Tournois des VI Nations. Son entraîneur Ugo Mola a fait le point sur cette situation.

« Il semblerait qu’il puisse postuler sur la feuille de match face au pays de Galles »