Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié s’enflamme pour Bernard Le Roux !

Publié le 8 février 2020 à 18h35 par B.C.

Auteur d’une grosse prestation face à l’Angleterre (24-17), Bernard Le Roux a impressionné Fabien Galthié comme il l’a expliqué en conférence de presse.

Pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France a réalisé une brillante prestation face à l’Angleterre (24-17), et un homme s’est particulièrement fait remarquer au cours de la rencontre : Bernard Le Roux. L'international d'origine sud-africaine a brillé en deuxième ligne et a tapé dans l’œil de Fabien Galthié, comme l’a expliqué ce dernier dans des propos relayés par Blog-RCT .

« C’est un joueur qui veut gagner »