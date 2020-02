Rugby

Rugby - XV de France : Romain Ntamack se méfie de l’Italie !

Publié le 6 février 2020 à 9h35 par T.M.

Après la victoire face à l’Angleterre, le XV de France va désormais se frotter à l’Italie. Et Romain Ntamack reste sur ses gardes avant ce rendez-vous.

L’ère Galthié a commencé par un énorme coup. En effet, en ouverture du Tournoi des VI Nations, le XV de France s’est offert un joli exploit en s’offrant l’Angleterre (24-17). De bon augure pour la suite du Tournoi et pour les Bleus, cela va continuer dès dimanche face à l’Italie. Forcément, les hommes de Fabien Galthié arrivent avec le statut de favori face aux Italiens, sévèrement battus par le Pays de Galles (42-0) au premier match. Néanmoins, Romain Ntamack reste méfiant.

« C'est quand même une grosse équipe »