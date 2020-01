Rugby

Rugby - XV de France : La nouvelle annonce d'Ibanez avant l’Angleterre !

Publié le 30 janvier 2020 à 22h35 par Jean-Guillaume Daunizeau

Bras droit de Fabien Galthié, Raphaël Ibanez en remet une couche avant le Crunch face à l’Angleterre, première rencontre des Bleus pour le Tournoi des VI Nations.

C’est parti pour cette nouvelle édition du Tournoi des VI Nations. Pour ses débuts, l’équipe de France s’attaque à un gros morceau. En effet, les Bleus reçoivent l’Angleterre dimanche, finaliste de la dernière Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié devront donc se donner à 200% pour venir à bout des coéquipiers d’Owen Farrell, et dans un long entretien pour Ouest-France , Raphaël Ibanez, manager général du XV de France, interpelle directement ses troupes.

« Il n’est pas interdit de nourrir des ambitions »