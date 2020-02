Rugby

Rugby - XV de France : Galthié salue la prestation des Bleus face à l’Angleterre !

Publié le 2 février 2020 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé après la victoire des Bleus face à l’Angleterre (24-17).

C’est ce qu’on appelle une très belle façon de commencer ! Pour les débuts du Tournoi des Six Nations, mais surtout pour son premier match en tant que sélectionneur, Fabien Galthié a vu son équipe s’imposer face aux vice-champions du monde anglais. Les Français ont réalisé un match très abouti, rentrant au vestiaires à la pause avec 17 points d’avance… et sans avoir encaissé le moindre point ! La fin de match a été plus compliquée, avec un retour des Anglais, qui ont réussi à arracher le point de bonus défensif sur la pelouse du Stade de France.

« Je tiens à féliciter l’état d’esprit de mes joueurs »