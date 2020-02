Rugby

Rugby - XV de France : Charles Ollivon annonce la couleur pour le choc contre l’Angleterre !

Publié le 1 février 2020 à 17h35 par A.M.

Nouveau capitaine du XV de France, Charles Ollivon s’est prononcé sur le choc face à l’Angleterre programmé dimanche à 16h.

Ce sera la journée des premières. Pour le choc contre l’Angleterre au Tournoi des VI Nations, Christophe Galthié dirigera son premier match dans la peau de sélectionneur tricolore tandis que Charles Ollivon étrennera pour la première fois son statut de capitaine du XV de France à l’occasion de son premier Crunch . Mais le troisième-ligne du RCT se montre pourtant très détendu et plutôt confiant pour le premier match du Tournoi.

«Je suis focalisé sur notre prestation»